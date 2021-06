Cagliari, stretta di Comune e Prefettura sulla movida: “Alt ubriachi e schiamazzi, sicurezza dei cittadini a rischio”. Vertice tra la Prefettura e il sindaco Paolo Truzzu che annuncia importanti novità e più controlli di notte in città: “Stamattina, insieme all’Assessore Tack, ho incontrato il Prefetto Tomao, il Questore e il Comandante dei Carabinieri e della Finanza. Ho chiesto a tutti più uomini e mezzi per intensificare i controlli in centro e nelle zone della movida.

Il Comune ha sempre fatto e continuerà a fare il massimo per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini, ma è chiaro che la sola polizia municipale non solo non può farcela, ma sarebbe chiamata anche a compiere attività fuori dai propri compiti.

Serve la collaborazione di tutti per far rispettare le regole anti Covid e contrastare fenomeni di ordine pubblico o altri come l’ubriachezza molesta, la maleducazione, gli schiamazzi e il mancato rispetto delle elementari regole della convivenza, che mettono a rischio il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini.