Sarroch, il nuovo boom del calcio al femminile: “Vogliamo crescere verso sfide sempre più importanti”

Sfida tutta al femminile nel calcio sarrocchese. Al via un nuovo mondo calcistico nella ASD Gioventù Sarroch con presidente Rocco Canepa, che stavolta vede scendere in campo le ragazze/donne del paese pronte a mettersi in gioco sul campo. Dopo il rodaggio sperimentale di una stagione partita a settembre, le ragazze stanno esordendo con le prime emozionanti partite. “Vogliamo che la notizia arrivi un po’ ovunque in modo da avere ancora più adesioni per la prossima stagione, ci teniamo che il nostro progetto vada avanti. Desideriamo crescere e migliorare per essere pronte a sfide più importanti come un vero campionato femminile”. Partite sempre più emozionanti e sempre più seguite. Nel frattempo la società sta raccogliendo le adesioni per l’imminente torneo a 7 di calcio maschile che partirà da fine Giugno: “Accorrete numerosi!”, l’appello per una estate di grande sport a Sarroch.