“Esprimiamo la nostra ferma condanna per il gravissimo atto che ha colpito stanotte il cuore del quartiere di Is Mirrionis. L’incendio doloso che ha devastato il centro di quartiere StraKrash rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità e un attacco inaccettabile al suo tessuto sociale. Di fronte a episodi di tale gravità è fondamentale l’unità d’intenti: il centro di quartiere è un patrimonio di tutti i residenti, un luogo di incontro, di scambio e di crescita per persone di ogni età. La sua distruzione priva Is Mirrionis di uno spazio vitale per la coesione e la partecipazione. Auspichiamo che le forze dell’ordine facciano piena luce su questo vile gesto, individuando e assicurando alla giustizia i responsabili. Riteniamo imprescindibile che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per valutare i danni e mettere in campo tutte le risorse necessarie per la pronta ricostruzione e riapertura del centro. Da parte nostra, pur mantenendo il nostro ruolo di opposizione costruttiva, offriamo la nostra piena collaborazione per supportare ogni iniziativa volta a restituire al più presto questo importante spazio alla comunità di Is Mirrionis. Crediamo fermamente che Is Mirrionis saprà reagire e ritrovare la sua forza. In momenti come questi, la coesione e la solidarietà tra i cittadini sono le armi più efficaci per superare le difficoltà e riaffermare i valori di convivenza civile e rispetto”.

