Dire “Ti amo” non basta, l’amore ha bisogno di gesti concreti, soprattutto nei momenti di difficoltà. È ciò che ha deciso di fare il cagliaritano Filippo Loddo, che si è rasato i capelli per star vicino a sua moglie Anna. La donna ha infatti affrontato il difficile percorso delle terapie per il cancro. Ad evidenziare sui social questa storia d’amore è il dirigente regionale del Pd Fabrizio Marcello: “Una storia di amore autentico e profondo arriva da Cagliari e scalda il cuore. Il protagonista è Filippo Loddo, un uomo che ha compiuto un gesto semplice ma carico di significato per dimostrare la sua vicinanza e il suo sostegno alla moglie, da tempo provata dalla malattia.

La moglie di Filippo sta affrontando un difficile percorso di cure contro il tumore, un cammino spesso segnato dalla dolorosa perdita dei capelli come effetto collaterale delle terapie. In un mondo in cui, purtroppo, si sentono ancora troppe storie di uomini che di fronte alle difficoltà scelgono la fuga o, peggio ancora, la violenza, il gesto di Filippo risplende come un faro di umanità”, racconta Marcello.

“Senza esitazione, Filippo ha deciso di rasarsi completamente i capelli. Un atto dirompente nella sua eloquenza. Un modo per annullare la distanza fisica creata dalla malattia, per condividere un segno visibile delle sofferenze della sua compagna, per farle sentire che non è sola in questa battaglia. È una dichiarazione d’amore puro e incondizionato. Dimostra una sensibilità rara e una profonda comprensione del dolore dell’altro. In un’epoca in cui spesso le parole vengono svalutate, Filippo ha scelto un linguaggio universale, quello dell’empatia e della presenza.” Una storia che in questi anni ha segnato la loro me che di certo ha rafforzato il loro amore. Ora il perito più brutto per l’amata Anna è passato, ma i gesti restano per sempre.