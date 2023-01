Cagliari, strage di gatti a Terramaini: “Sbranati dai cani lasciati senza guinzaglio dai padroni”

Strage di gatti nel parco di Terramaini a Cagliari. Due mici sono stati sbranati negli ultimi giorni dai cani che, una volta entrati nell’area green con i padroni, vengono lasciati liberi. E la colonia felina, purtroppo, si sta decimando. La denuncia via social è stata fatta da una delle tante frequentatrici del parco, Giulia Ghiani: “Altri due gatti uccisi dai cani dentro il parco. Adesso basta. Tre aggressioni nel giro di due settimane. Uno solo si è salvato. Per gli altri due non c’è stato niente da fare. È vietato liberare i cani all’ingresso del parco e al suo interno. Ma pare che le regole siano un optional. È già stata fatta denuncia e non finisce così. Prego chiunque veda cani liberi di fare immediatamente segnalazione ai vigili”, chiede la donna.

E c’è chi conferma la sua versione: “Oramai il parco sembra che sia diventato completamente un’area cani. Di sera vedi cani liberi ovunque”, scrive Luca Picci. “Incivili e prepotenti, poveri gatti. Hanno pure il coraggio di incavolarsi se si fa notare il cane senza guinzaglio, cafoni”, aggiunge Alessandra Mariotti.