Cagliari, stop ai fuochi d’artificio e alle installazioni da 180mila euro per Natale e Capodanno

Stop ai fuochi d’artificio e alle installazioni e agli eventi legati al Natale e Capodanno di Cagliari, il progetto complessivo di 180mila euro deciso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu va in “fumo” dopo le ultime restrizioni decise dal Governo Conte. Casteddu Online ha appreso questa notizia da fonti comunali qualificate, e nelle prossime ore sarà proprio il primo cittadino a comunicare lo stop a tutti gli eventi. Ieri le feroci polemiche da parte del gruppo dei Progressisti in Comune, “A Cagliari Natale e Capodanno da capogiro, il Comune spende 180mila per fuochi artificiali e installazioni”. Stando a quanto trapela, la decisione del Comune sarebbe stata presa prime delle ultime restrizioni del Governo Conte. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.