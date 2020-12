Vaccini Covid, in Sardegna il via a gennaio: a Cagliari aree dedicate al Brotzu, al Binaghi e al Policlinico di Monserrato

Vaccini Covid, si parte anche in Sardegna. Ma non a Natale e nemmeno a Capodanno: la maxi campagna di vaccinazione, “volontaria”, precisa sin da subito l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, inizierà “a gennaio. Domenica le prime dosi con il vaccin day saranno dedicate a pochi operatori sanitari. Per l’Italia ci sono 202 milioni di dosi”, e per l’Isola le scorte ci sono e sarà possibile vaccinarsi “sino al primo trimestre 2022. Tutti i sardi che ne avranno necessità o che aderiranno avranno l’opportunità di essere vaccinati. In Sardegna ci saranno dodici punti. A Cagliari il Brotzu e il Binaghi, oltre al Policlinico di Monserrato”. C’è necessità di destinare nuovi posti letto Covid nell’Isola? Nieddu si augura “di no. Ma, comunque, all’ospedale Marino di Alghero abbiamo altri 86 posti. E per il Binaghi, a Cagliari, contiamo di aprire il primo reparto entro la settimana”.

Tornando sul tema dei vaccini, il messaggio è chiaro. Non ci sarà nessun obbligo ma Nieddu, nell’annunciare che anche lui farà il vaccino, “anche se non sarò tra i primi perchè sono un operatore sanitario in aspettativa”, afferma che “sarebbe meglio che lo facessero tutti, così otterremo quella copertura e quell’immunità di gregge che ci consente, con la campagna di screening che stiamo mettendo in piedi, di radicarlo in tempi abbastanza contenuti”.