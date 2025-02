Due giovani, di 18 e 21 anni, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione dagli agenti della guardia di finanza dopo che il cane antidroga ha dato segnali inequivocabili: i due ragazzi sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di sostanza stupefacente, tra cui hashish e marijuana, suddivisi in 52 dosi pronte per la vendita. Ad uno dei giovani è stato trovato anche un piccolo ammontare di denaro, circa 80 euro, già pronto per essere utilizzato nella compravendita.

Le indagini sono proseguite con una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei ragazzi, rispettivamente a Cagliari e Sinnai dove sono stati rinvenuti ulteriori 150 euro in contante, 15 grammi di hashish, 32 grammi di marijuana, 10 pastiglie di ecstasy e 0,5 grammi di ketamina. Inoltre, sono stati trovati 35 flaconi di paracodina con relative prescrizioni mediche, presumibilmente false, oltre a flaconi di thicodin e toseina, sostanze legate alla cosiddetta “moda” del “sballo viola” o “purple drank”, una pratica sempre più diffusa tra i giovani, che provoca effetti devastanti come euforia, apatia e sonnolenza.

Non solo sostanze, ma anche l’attrezzatura tipica per lo spaccio è stata ritrovata: bilancini di precisione, coltelli intrisi di droga e bustine per il confezionamento.

Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato dell’impegno quotidiano della Guardia di Finanza, che continua a lavorare per tutelare la salute pubblica e contrastare il traffico illecito di droghe sul territorio.