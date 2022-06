Cagliari, malviventi scatenati a Stampace: furti in via Crispi e in via Tigellio

In 24 ore un tentato furto in un’abitazione di via Tigellio e una borsetta portata via da un’auto in via Crispi. Il comitato dei residenti incontra la polizia: “Abbiamo descritto al dirigente la situazione di un quartiere preso di mira da disperati che delinquono pericolosamente sempre con maggior frequenza”