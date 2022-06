Monserrato, malori e polemiche per i tagli alla farmacia del Policlinico: “È così da un anno, prenotatevi”

A Monserrato scoppiano le polemiche per i giorni di attività della farmacia interna del Policlinico. Lì, ogni settimana, centinaia di persone ritirano questo o quel farmaco, già prescritto dal medico. Gli orari e i giorni, però, sono stati tagliati e Ivo Picciau, presidente dell’Asma, l’associazione sarda dei malati autoimmuni e reumatici: “Segnalo un grave disservizio alla farmacia del Policlinico di Monserrato. Ha ridotto gli orari da 5 giorni a settimana, con due pomeriggi, a tre giorni, dalle nove alle tredici, a discapito dei pazienti che per ritirare farmaci arrivano da tutta la Sardegna”, scrive Picciau in una nota. “Risultato: una fila enorme con tempi di attesa di ore, tipo pronto soccorso”. Il numero uno dell’Asmar ha anche spedito le fotografie dei pazienti in attesa: “Nel corridoio, angusto, ci sono registrati malori a chiusa della stanchezza e del caldo”. Una situazione, quindi, stando alla denuncia di Picciau, tutt’altro che bella, soprattutto in questi primi giorni di caldo.