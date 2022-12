Cagliari, spettacoli musicali abusivi: multa da 5 mila euro a un locale di Stampace basso

Spettacoli musicali abusivi: multa da 5 mila euro a un locale di Stampace basso. Nel centro storico basso è stato sanzionato dalla polizia municipale un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, che organizzava intrattenimenti musicali pubblicizzati sul web, completamente privo di titolo per cui è scattata una sanzione pecuniaria da 5 mila euro. I controlli in maniera più serrata continueranno per tutto il periodo delle festività in cui tale attività subisce un notevole incremento.