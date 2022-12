Cagliari, maxi sequestro di giocattoli pericolosi: multa da 10 mila euro a un negoziante

Giocattoli pericolosi. Multa e sequestro della merce per un commerciante. Sono stati potenziati i controlli per arginare il fenomeno diffusissimo della contraffazione e l’abusivismo commerciale. I componenti della sezione di Polizia Amministrativa e Commerciale della Polizia Locale di Cagliari hanno posto sequestrato un ingente quantitativo di giocattoli non conformi e destinati ai più piccoli, sottraendo al mercato cittadino materiale pericoloso e non conforme alle direttive europee, che impongono massima attenzione soprattutto quando gli oggetti posti in vendita sono destinati ad un pubblico cosi fragile.

Al negoziante oltre al sequestro della merce verrà irrogata una sanzione di pecuniaria che potrà arrivare sino a 10 mila euro.