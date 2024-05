Cagliari, spazzatura e puzza in via Maddalena dopo la processione di Sant’Efisio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sporcizia e resti del passaggio degli animali. Due giorni dopo la processione di Sant’Efisio resta la puzza in via Maddalena. La denuncia è del comitato degli abitanti del rione. “La situazione di molte strade come quella di via Maddalena è indecente dopo il passaggio degli animali.

Adesso ci chiediamo perché le strade non siano state lavate, e perché si debba sopportare l’odore e la vista di un simile spettacolo”, dichiara Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace, “non bastano i residui umani del week end e il chiasso che continua a rovinare le notti di residenti e turisti che dimorano nel centro storico.

Adesso, dopo l’attesissimo passaggio del Santo, le strade sono ridotte come da foto allegata, l’immondizia cresce e anche lo sgomento dei cittadini, che vedono una città abbandonata dall’amministrazione comunale che non riesce neanche a gestire quella ordinaria di amministrazione.

Siamo consapevoli delle difficoltà legate ad una amministrazione commissariata ma, non accettiamo una città che dal centro storico alle periferie è fuori controllo sotto tutti i punti di vista iniziando da quelli igienico sanitari”.