Cagliari, sos al Ss. Trinità: “Scabbia su un 80enne ricoverato in Psichiatria 2”

Un nuovo caso di scabbia a Cagliari, tra le corsie dell’ospedale di Is Mirrionis. A oltre un anno di distanza dall’ultimo caso registrato dentro il Santissima Trinità, ritorna la preoccupazione. La notizia di un paziente contagiato viene data da Paolo Cugliara, segretario provinciale Fials. Si tratterebbe “di un ottantenne, arrivato da qualche giorno nel reparto di Psichiatria 2, dopo essere passato dal pronto soccorso. Tutti gli operatori di ogni ordine e grado sono seriamente preoccupati perchè non ci sarebbero aree di degenza idonee per attivare tutte le procedure del caso”. Significa che, stando alla denuncia del sindacalista, il paziente non sarebbe stato messo in isolamento: “I posti letto accreditati” nel reparto di Psichiatria 2 “sono dodici e i pazienti, come al solito, una quindicina”. La polemica è rovente: “Come sindacato lamentiamo il totale pressapochismo in cui alcune dirigenze mediche di stabilimenti sanitari dell’Assl di Cagliari operano, in materia di sicurezza e di prevenzione”. E Cugliara “lancia” anche un’occhiata al futuro: “Sollecitiamo tutte le autorità competenti nel dare gambe alla riforma sanitaria”.

Per Cugliara, sempre a proposito del possibile riordino di Asl e ospedali, “il danno arrecato dalla precedente amministrazione è talmente enorme che porre rimedio sarà un’impresa impossibile, anche se i segnali attuali sono positivi”.