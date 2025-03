La Polizia di Cagliari ha tratto in arresto, in flagranza, un uomo di 46 anni senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Un equipaggio della Squadra Volanti ha sorpreso un uomo nei pressi di Piazza Repubblica mentre rovistava con fare sospetto all’interno di un’auto in sosta.

L’uomo, riconosciuto immediatamente dagli agenti in quanto, qualche ora prima, era stato denunciato per furto su un’altra auto in sosta nei pressi di via Giolitti, è stato trovato in possesso di vari oggetti, quali il display di un’autoradio, diversi caricabatteria, un powerbank wireless e altri effetti personali, tutti occultati nelle tasche.

L’uomo, un 46enne senza fissa dimora, italiano, noto per i suoi precedenti specifici e con a carico un provvedimento in atto della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cagliari, è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

I fatti accertati sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che durante l’udienza di ieri mattina, ha convalidato l’arresto e disposto il trattenimento presso la casa circondariale di Uta.