Quattro vite spezzate a causa di tragici eventi “che hanno colpito duramente la comunità di Sardara negli ultimi giorni”: Abis è solo l’ultimo cittadino che ha lasciato la vita troppo presto. In pochi giorni Alessio, Licia, Antonio e Mauro sono scomparsi: due incidenti e due malattie le cause e per la piccola comunità del Medio Campidano è sceso il “buio”.

“Sardara piange, giorno dopo giorno” esprime un cittadino. Cordoglio profondo anche da parte del sindaco Giorgio Zucca: “A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Sardara, esprimo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Licia e Antonio, giovani genitori la cui perdita lascia un vuoto incolmabile e di Mauro, che ha trovato la fine tragica praticando lo sport che tanto amava. In momenti così dolorosi, ci stringiamo con affetto e vicinanza alle famiglie colpite da questi lutti, consapevoli che nessuna parola potrà lenire il dolore della loro assenza. Che il ricordo del loro sorriso e del loro amore possa essere di conforto a chi resta. Il nostro pensiero va a voi, con il cuore colmo di tristezza e solidarietà”.