A dar voce al grido disperato di cittadini e automobilisti che ogni giorno sfidano le criticità della preziosa arteria di collegamento è Alessandro Sorgia (Lega): “Ho presentato un’interrogazione urgente riguardante la pericolosità della Strada Statale 554, una delle arterie fondamentali per la viabilità dell’area di Cagliari e dei comuni limitrofi”.

“Ho espresso preoccupazione per i tempi lunghi e incerti della manutenzione della rete viaria, sottolineando la necessità di garantire un’azione efficiente e razionale per la sicurezza del transito veicolare. È indispensabile intervenire con urgenza su numerosi tratti stradali che richiedono interventi di messa in sicurezza”.

La Strada Statale 554 è cruciale per i collegamenti con il capoluogo e i comuni circostanti, “e la sua importanza rende prioritari gli interventi di adeguamento. È ora che la Regione si assuma le sue responsabilità e agisca per risolvere una situazione che non può più essere tollerata”. Una richiesta quindi ben precisa, “la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta.”