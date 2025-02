Dopo tantissimi anni di attività, il vecchio mercato di San Benedetto si prepara a chiudere i battenti per un paio di anni, per consentire i lavori di ristrutturazione ormai non più rinviabili. Lo storico luogo di commercio cagliaritano traslocherà nella nuova struttura situata in piazza Nazzari, pronta a offrire un look moderno e servizi aggiornati. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla giunta Truzzu e dall’allora assessore alle attività produttive Pierluigi Mannino, che hanno deciso di rinnovare il mercato ormai obsoleto e non più conforme alle normative vigenti.

Oggi si è svolto il sopralluogo della commissione alle attività produttive, a fare il punto della situazione è stato il consigliere dell’opposizione Marcello Corrias, che ha rassicurato tutti: “Sono state accolte tutte le richieste dei boxisti. È stato previsto tutto, affinché ogni esigenza sia soddisfatta e tutto risulti a norma”. Sui ritardi nella realizzazione del progetto, spesso oggetto di polemiche, Corrias ha chiarito: “Il ritardo è stato dato dal fatto che gli operatori sono stati parte del progetto. Si è collaborato insieme, tenendo conto delle loro richieste”. Un percorso partecipato che ha richiesto tempo ma che sembra ora vicino alla conclusione.

Tra i timori dei commercianti, c’è la possibilità di perdere dei giorni di lavoro durante il trasferimento. Anche su questo punto l’assessore ha voluto rassicurare: “L’amministrazione è molto attenta su questo aspetto e si farà in modo che gli operatori non perdano alcun un giorno di lavoro”. Un altro nodo critico era rappresentato dai parcheggi e dalla viabilità. Corrias ha annunciato: “Sono stati aggiunti 173 posti auto in più nel parcheggio di via Sant’Alenixedda”. Inoltre, per agevolare gli spostamenti, “il mercato sarà servito da tre linee bus che si fermano proprio di fronte”. Sembra dunque che ogni dettaglio sia stato attentamente pianificato: dai parcheggi al servizio di trasporto pubblico, fino alla collaborazione con gli operatori del mercato. Ora resta solo da fare il conto alla rovescia e attendere l’inaugurazione per scoprire finalmente come sarà il nuovo mercato, una vera e propria rivoluzione per il commercio cittadino.