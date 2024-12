E’ stato sorpreso mentre cedeva una dose di droga a un 28enne nella zona di Stampace: un 26enne di Cagliari, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte tra il 3 e il 4 dicembre dai carabinieri del Comando Provinciale con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, parte di un ampio piano di sicurezza voluto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Cagliari, ha visto i militari intervenire prontamente e fermare il sospetto spacciatore. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato 790 euro in contante, in banconote di piccolo taglio, insieme a 16 dosi di marijuana (per un peso complessivo di 46 grammi) e 15 dosi di hashish (per 40 grammi).

La successiva perquisizione in casa dell’arrestato ha permesso di ritrovare due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà consegnato alle autorità competenti.

Il 26enne, dopo le formalità di rito, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la mattinata odierna. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere lo spaccio e garantire la sicurezza nelle aree più vulnerabili e centrali della città.