Cagliari, si tuffa dalla barca a Calamosca e muore stroncato da un malore: addio all’ex costruttore Severino Dessì

È Severino Dessì, cagliaritano doc, l’anziano morto nelle acque di Calamosca. L’uomo, 82 anni già compiuti, si trovava a bordo della sua barca insieme alla moglie, Gabriella Campanella, quando si è tuffato. Un gesto tutt’altro che strano, per Dessì: da quando era in pensione era solito andare per mare con la sua imbarcazione, soprattutto durante le estati. Ma, col passare dei minuti, la moglie ha iniziato a preoccuparsi perchè Dessì stava tardando a risalire dalla scaletta e, soprattutto, non c’era nessuna traccia di lui in mare. L’allarme è stato dato subito e sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto con i sommozzatori: il cadavere dell’uomo è stato recuperato a poca distanza dalla barca, e purtroppo non c’era più nulla da fare. Stando a quanto emerso dai riscontri effettuati dai soccorritori, l’anziano era cardiopatico.

