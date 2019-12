Cagliari, si schianta su un palo in viale Merello e l’auto si ribalta: ferita una 19enne

Incidente stradale questa notte nel viale Merello.

La conducente di una Ford Fiesta, una 19enne residente in città, stava percorrendo il viale in direzione di viale Trento quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è scontrata violentemente contro un palo della luce. Dopo l’impatto l’auto si è ribaltata sul lato sinistro.

La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Marino in codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.