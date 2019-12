Cagliari, fiamme all’alba in via Einaudi: distrutte due auto in sosta

Cagliari, incendio di due auto nel centro cittadino.

La squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale dei vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta intorno alle 6:20 in via Einaudi per l’incendio di due auto in sosta.

I vigili hanno delimitato l’area e con un’autopompa serbatoio, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area circostante.

Il tempestivo intervento della squadra ha evitato la propagazione delle fiamme ad altre vetture in sosta nelle vicinanze, e alle strutture adiacenti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.