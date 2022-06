Cagliari, si ribalta e viene sbalzata fuori dall’auto in viale Marconi: grave una ragazza di Quartu

Paura nella notte in viale Marconi. Una ragazza di 21 anni, di Quartu, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria auto, che si è ribaltata, ed è stata sbalzata fuori dal mezzo. Nell’urto la giovane ha riportato un trauma facciale. Soccorsa dal personale del 118 è stata accompagnata all’ospedale Brotzu in codice rosso. Non sarebbe però in pericolo di vita.