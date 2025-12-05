Cagliari si prepara al “Natale per tutti 2025”: dai pasti per i più fragili ai giochi per i bimbi, la solidarietà scalda i cuori di chi affronta solitudine e difficoltà.L’iniziativa “è un insieme di iniziative pubbliche e private, volte a realizzare le seguenti azioni solidaristiche” spiega Anna Puddu, assessore alle politiche sociali, attraverso i social. Ecco i principali interventi in programma: “L’erogazione di buoni del valore di € 100 da destinare ad anziani che vivono in condizioni di povertà, percettori di soli assegni sociali o pensioni al di sotto dei 800 euro mensili e valori ISEE pari o inferiori a € 12.000,00; la consegna di pasti a domicilio nei giorni 25, 26 dicembre, 1 e 6 gennaio 2026, a favore di persone anziane o disabili che non abbiano la possibilità di uscire o partecipare a eventi festivi.

Feste nei centri di quartiere della Marina, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Cep Pirri, Sant’Elia, Pirri Santa Teresa, rivolti alle famiglie e minori residenti.

“Nelle attività è prevista l’animazione della mascotte Pully, offerta dal Cagliari Calcio e la realizzazione di spettacoli teatrali. Durante le feste è prevista la consegna di doni rivolti a tutte e tutti i bimbi presenti, offerti dal Rotary Club Cagliari Anfiteatro, Rotary Club Sud, Rotary Club Cagliari Est, Lions Club Cagliari Villanova, Lions Club Lioness, Lions Zona A, Interact club, Save the Christmas, Croce Rossa Italiana, Nivea”. Inoltre verranno realizzate feste natalizie in tutte le strutture a bassa soglia che nel territorio comunale accolgono soggetti in condizione di grave marginalità e, in collaborazione con il Consorzio Centro Storico e con alcuni ristoratori del Corso Vittorio Emanuele, nella giornata del 17 dicembre, i ristoratori metteranno a disposizione nei propri locali dei posti da destinare ai cittadini senza dimora presenti nel territorio cittadino.

In collaborazione con il Ristorante “Kipling” si terrà la realizzazione di un pranzo di Natale programmato per il 25 dicembre, con n. 50 coperti dedicati alle persone senza dimora presenti in città e il tradizionale Pranzo della Solidarietà si svolgerà il 6 gennaio 2026.