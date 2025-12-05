Un gesto bruttissimo e senza senso avvenuto al memoriale allestito per Najibe Zaher, Alessandro Sanna , Giorgia Banchero e Simone Picci, morti nel tragico incidente di viale Marconi nel settembre di 2 anni fa. Gli omaggi e i ricordi per i 4 giovanissimi sono stati buttati via, come se potessero in qualche modo da fastidio a qualcuno.

A rendere pubblico il triste episodio la sorella di una delle vittime: “Non so né il perché e né il fastidio che ti potessero dare delle cose messe per ricordare 4 ragazzi”, scrive in un post. “Hai staccato tutto foto decorazioni e hai buttato tutto ho sentito tutte le famiglie e nessuno di noi è stato quindi a TE che ti sei permesso/a di fare una cosa del genere sappi che oggi riandrò a rimettere tutto e stai ben attento/a perché se ti becco toccando le cose ci appendo anche la tua foto poi li!!!!!”