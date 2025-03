Il fatto è accaduto i giorni scorsi in un liceo di Cagliari: un uomo è entrato a scuola fingendosi genitore di un alunno ma l’operatore scolastico ha avuto qualche sospetto tanto da accompagnarlo alla porta. Nel mentre, però, era riuscito a far sparire un telefono e un tablet. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che, grazie alla descrizione fornita, l’autore del reato è stato immediatamente individuato. Da quanto si apprende sarebbe stato sorpreso in piazza San Cosimo con ancora in tasca la refurtiva, la quale è stata riconsegnata al legittimo proprietario.