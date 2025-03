La comunicazione giunge dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: “L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione stradale che prevede un impegno finanziario complessivo di 6.375.792,48 euro ed è finalizzato al miglioramento della viabilità in diverse zone della provincia”. Una richiesta avanzata al fine di mettere in sicurezza i tratti stradali compresi nella giurisdizione comunale e accolta dal Commissario Eugenio Lai e presto partirà anche la realizzazione del nuovo ponte a San Pietro. “L’auspicio è che l’opera possa essere completata entro la primavera del 2026. Nelle more dell’intervento, al fine di ridurre e fronteggiare le criticità legate al traffico, l’amministrazione ha deciso di installare tre semafori intelligenti in prossimità del ponte per rendere più scorrevole e sicuro il transito durante la stagione turistica”. Castiadas come una destinazione turistica sempre più attrattiva e meglio organizzata nel panorama regionale, insomma, il sindaco sottolinea “l’importanza della programmazione di opere pubbliche che stiamo realizzando, attraverso un investimento di 7 milioni di euro, che presto trasformerà La Centrale, San Pietro e tutto il litorale in un vero e proprio salotto a cielo aperto, dotato di nuove infrastrutture e numerosi e variegati servizi”.

Si profila per Castiadas “un futuro di crescita e innovazione e questo è solo l’inizio di una bellissima realtà che avrà ricadute positive nel medio e lungo periodo, specie a vantaggio delle future generazioni”.