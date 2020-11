Cagliari, sì della giunta Truzzu: nuova rotatoria in via Romagna

Troppo traffico e troppo inquinamento. E così via i semafori e sì alla nuova rotatoria all’incrocio tra via Bacaredda, via dei Giudicati, via Ciusa e via Romagna. C’è il sì della giunta di Paolo Truzzu. Si tratta di una zona caratterizzata da un’alta densità abitativa e dalla presenza, nel raggio di 100-300 metri, di 2 istituti scolastici superiori, di una cittadella sanitaria, di un hotel e del deposito del Ctm, pertanto l’area risulta di medio-alta densità di traffico veicolare e di notevole flusso pedonale.

Attualmente l’incrocio è regolato da un semaforo che governa un traffico di circa 4 mila veicoli all’ora che nell’ora di punta mattutina determina la formazione di lunghe code e aumenta i tempi di percorrenza delle auto, congestionando le vie limitrofe. Il Comune punta quindi sulla rotatoria che agevolerà la circolazione con conseguente riduzione delle code e dell’inquinamento, migliorando la sicurezza stradale