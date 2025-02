Cagliari, si chiamava Roberto De Pau l’uomo rinvenuto morto alla fermata del bus in via Porcell: aveva 57 anni. Si presume sia morto in seguito a una caduta, durante la notte, proprio dietro la pensilina dove si ferma la linea 8.

Era seguito dai servizi sociali e dalle associazioni che si occupano dei meno fortunati, senza fissa dimora e una battaglia in corso contro le dipendenze da droga e alcol.

Conosciuto in città, era una persona che amava la sua città, soprattutto i quartieri storici, come quello di Stampace dove ha trovato la morte. Verrà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso che, sin dalle prime ipotesi, sono al momento attribuite a una caduta che gli ha provocato una profonda ferita alla testa. Ha lasciato così la sua difficile vita, nella Cagliari che tanto amava e che gli piaceva fotografare: dal mare ai panorami più suggestivi al calar del sole.