Incidente poco fa in viale delle Vigne a Porto Torres. Una donna ha perso io controllo della sua Nissan Qashqai finendo contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco ma fortunatamente la conducente non ha riportato gravi lesioni. Grande paura quindi per un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della zona mente i tecnici di Enel Sole hanno rimosso il palo danneggiato.