I Carabinieri di Cagliari, hanno tratto in arresto stanotte 3 donne rispettivamente di 22, 26 e 35 anni, tutte di nazionalità straniera e residenti nel Cagliaritano, ritenute responsabili dei reati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari impegnati in servizi di controllo del territorio e pattugliamento cittadino, in una strada del centro città, hanno notato le tre mentre litigavano e si azzuffavano a bordo strada, l’una contro l’altra, in evidente stato di alterazione psico-fisica determinato, verosimilmente, dall’abuso di sostanze alcoliche. Nel tentativo di sedare la rissa, i militari a loro volta, sono stati aggrediti e oggetto di calci, sputi e spintonamenti da parte di una di loro. Una volta riportata la calma, le donne sono state accompagnate in caserma per gli accertamenti di rito e dichiarate in stato di arresto. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, attenderanno l’esito dell’udienza di convalida, prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.