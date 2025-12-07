Terribile aggressione ieri mattina a San Mauro Pascoli, vicino Cesena. Una donna di 50 anni è stata aggredita e violentata lungo il sentiero ciclo pedonale mentre faceva jogging. Stando a quanto ricostruito, l’uomo- un 26enne- si era nascosto nella boscaglia, poi l’ha assalita e trascinata.

La donna ha provato disperatamente a difendersi ma non ci è riuscita. Quando il 26enne è fuggito, ha chiamato lei stessa i carabinieri.

La vittima è stata poi trasportata al Bufalini di Cesena, e le sono stati assegnati alcuni giorni di prognosi. Nonostante lo choc e i traumi riportati, la donna è riuscita a fornire agli inquirenti preziosi elementi per identificare il suo aggressore, che è stato ritrovato nascosto in un capanno non lontano dal luogo della violenza.

Il 26enne, gambiano, è stato fermato per violenza sessuale e lesioni personali. Da quanto emerso ha dei precedenti: una donna li aveva denunciato per molestie.