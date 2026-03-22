Cagliari, richiesta unanime di dibattito sul nuovo stadio: “Serve trasparenza sul PEF”

A Cagliari si accende il confronto politico sul progetto del nuovo stadio. Nel rendiconto consiliare diffuso domenica 22 marzo 2026, il consigliere comunale Giuseppe Farris (Civica 2024) ha reso noto di aver sottoscritto, insieme a tutti i capigruppo del Consiglio, una richiesta formale di dibattito sullo stato dell’iter.

Al centro della polemica c’è il Piano Economico Finanziario (PEF), depositato lo scorso dicembre ma non ancora arrivato in aula per la discussione e l’approvazione, nonostante la competenza spetti proprio al Consiglio comunale.

Secondo quanto riportato, negli ultimi due anni la Giunta guidata dal sindaco Massimo Zedda avrebbe più volte rassicurato sull’avanzamento del progetto, con dichiarazioni definite “trionfali”. Tuttavia, l’assenza del PEF in aula solleva interrogativi politici e istituzionali.

Farris evidenzia come l’operazione, dal valore superiore ai 200 milioni di euro, non possa essere considerata una semplice pratica amministrativa, ma un intervento strategico capace di incidere su scelte urbanistiche, risorse pubbliche e patrimonio cittadino.

Nel rendiconto si sottolinea inoltre come, dalla presentazione del PEF, il progetto sia rimasto “nelle segrete stanze”, senza un confronto pubblico né un passaggio consiliare. Da qui la richiesta unanime: portare gli atti in aula e aprire un dibattito trasparente davanti alla città.

“Se tutto è così certo come dichiarato dall’amministrazione – evidenzia il consigliere – perché il Consiglio comunale è stato tenuto fuori?”, è la domanda posta, che punta il dito contro quella che viene definita una mancanza di trasparenza.

Il nuovo stadio diventa così, nelle parole di Farris, un vero e proprio banco di prova della credibilità amministrativa. Una credibilità che, si legge, non può basarsi sugli annunci, ma su atti concreti, confronto istituzionale e piena condivisione delle scelte.