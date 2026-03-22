Dramma a Piana del Sole, nella periferia ovest di Roma. Una palazzina è crollata a causa di un’esplosione, forse dovuta ad una fuga di gas. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco ci sarebbero almeno due persone ferite in modo grave: si tratta di una coppia, due coniugi di 84 e 86 anni. Sarebbero invece una 70ina le persone sfollate.

“È stata un’esplosione davvero di grandissima potenza, impressionante, che ha completamente distrutto una palazzina e danneggiato quelle intorno. I vigili del fuoco stanno analizzando le cause, sembrerebbe si tratti di una fuga di gas da un impianto gpl che aveva la casa”, le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Stiamo verificando quante persone hanno bisogno di assistenza alloggiativa”.

“Tutti quelli che hanno bisogno non li lasceremo soli”, ha precisato il primo cittadino. Le palazzine “Sono abbastanza nuove, 7 anni, e in buone condizioni. Non avevano problemi ed erano state edificate in modo regolare”.