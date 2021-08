Cagliari, sì a via Roma pedonale con mega rotatoria tra Largo e piazza Matteotti

Spazi pedonali e verde dai portici fino al vecchio giardino ottocentesco attualmente utilizzato come parcheggio. Poi la metro, una corsia per i bus, due per le auto e un’altra preferenziale per bus. E giù nel sottosuolo il tunnel sottomarino per alleggerire il traffico. Mentre una grande rotatoria risolverà il problema del nodo tra il largo Carlo Felice e piazza Matteotti. E aumenteranno le aree verdi, in una sorta di continuum tra il mare e la città storica. Tutto entro il 2030.

Ci penserà Boeri a dettagli. Ma nelle carte del Comune c’è già il futuro di via Roma messo nero su bianco nel piano per la mobilità adottato dalla giunta Truzzu. Secondo lo studio con la fluidificazione e la messa in sicurezza (in corso di esecuzione) della 554, da parte di Anas, si pongono le condizioni per una riduzione consistente del traffico di attraversamento sull’asse davanti al mare di via Roma. E un altro elemento che potrebbe contribuire a decongestionare il traffico è la realizzazione del tunnel.

Ed ecco le prime ipotesi di sistemazione dei nodi viari e degli assi stradali. E’ prevista la pedonalizzazione di via Roma a partire dal lato portici fino alla linea della metropolitana (sull’attuale sezione di via Roma e nell’area attualmente occupata dalla sosta per residenti). Mentre sarà istituita una zona ad accessibilità controllata che comprenderà anche il lungomare N. Y. 11 settembre.

Sarà fluidificato e messo in sicurezza il nodo del largo Carlo Felice con l’introduzione di una rotatoria tra piazza Matteotti e via Roma e La rotatoria di Viale la Plaia-Via Sassari-Via Molo Sant’Agostino un’altra sarà realizzata tra le vie Bonaria, Regina Margherita, Diaz e l lungomare N.Y 11 settembre.

Nello scenario di medio-lungo periodo, il PUMS propone la pedonalizzazione di Via Roma. Il nodo Via Roma-Largo Carlo Felice è tra quelli a maggior numero di incidenti. Il PUMS propone la realizzazione di una grande intersezione a rotatoria nel largo Carlo Felice(rotatoria ellittica) alla quale sono connesse la rotatoria esistente interna all’area portuale, tra calata Azuni e calata Sant’Agostino ed una nuova rotatoria di progetto tra Piazza Matteotti e Via Molo Sant’Agostino.

Nell’intersezione sono previsti 4 bracci in ingresso di cui i rami provenienti da Largo Carlo Felice, Via Roma e Lungomare New York 11 settembre a doppia corsia in ingresso. La rotatoria di progetto in piazza Matteotti è, invece, a tre bracci con diametro esterno di 27 metri e corona giratoria di larghezza 7,5 metri.

La rotatoria ellittica su Largo Carlo Felice ha un diametro esterno di 31 metri e larghezza dell’anello circolatorio di 7,5 metri.

Sarà poi ridisegnato lo spazio strada del lungomare N.Y. 11 settembre, dove saranno definite le corsie preferenziali per i bus: una sul lato MetroCA, in direzione nord e l’altra lato porto, in direzione sud e rimarranno le due corsie centrali (una per senso di marcia) al traffico delle auto.

I redattori del piano confidano sulla riduzione del traffici di auto in via Roma e sul lungomare New York 11 settembre anche in virtù dell’introduzione del tunnel sottomarino (2 corsie) di connessione tra via Molo Sant’Agostino e viale Colombo.