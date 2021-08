Morto in piscina a Ortacesus, le lacrime del gestore: “Abbiamo fatto di tutto per salvare Giampaolo”

“Si è tuffato, all’inizio una donna me l’ha segnalato e mi ha detto: starà facendo apnea”. Ma Luca Cardia, gestore della piscina “Ranopla” di Ortacesus, si è subito insospettito e ha avvisato uno dei due bagnini in turno. Giampaolo Sanna non stava facendo apnea, stava annegando. Il ventiseienne è morto, stroncato da una congestione, sotto gli occhi dei genitori e dell’ex cognata “e di circa 150 persone, la piscina doveva ancora riempirsi perchè molti, sfruttando il costo del biglietto ridotto, arrivano nel pomeriggio”. I due bagnini “hanno fatto di tutto per salvare il ventiseienne. Gli hanno praticato subito un massaggio cardiaco, poi son subito passati al defibrillatore. Dopo meno di dieci minuti è arrivata l’ambulanza medicalizzata della Mike col medico, hanno continuato con i massaggi cardiaci per almeno altri cinquanta minuti. Insomma, per un’ora abbiamo davvero sperato tutti che si potesse salvare”, racconta Cardia, con la voce ancora rotta dalla commozione e dall’incredulità per la tragedia avventa. “Alla fine, purtroppo, Giampaolo non ce l’ha fatta. Siamo distrutti, domani non apriremo in segno di rispetto per il ragazzo morto. Sono arrivati i carabinieri, hanno già fatto le indagini, è emerso che si è trattato di una congestione”. Purtroppo fatale.