A Cagliari, in pieno giorno, con il sole alto nel cielo, i lampioni di alcune strade del quartiere San Michele restano accesi, suscitando indignazione tra i residenti. È quanto emerge da diverse segnalazioni, tra cui quella di Gabriele P., cittadino che denuncia la situazione con amarezza: “Nonostante il costo dell’energia elettrica, Cagliari si può permettere di illuminare anche quando c’è il sole, compresa la piazza”. La fotografia scattata intorno alle 11 del mattino testimonia il paradosso: la luce solare abbondante e, allo stesso tempo, l’illuminazione pubblica perfettamente funzionante. Una scena che genera sconcerto tra gli abitanti del quartiere, da tempo alle prese con altre criticità urbane. “Che spreco, pagato da noi cittadini, è una vergogna”, aggiunge Gabriele, esprimendo un sentimento condiviso da molti. In un periodo in cui spesso si discute di risparmio energetico, sostenibilità e tagli ai servizi essenziali, vedere i lampioni accesi in pieno giorno diventa, per i cittadini, l’emblema di una gestione distratta e incoerente.