Sui social spunta un nuovo video: con passo lento attraversa sulle strisce pedonali anche se il semaforo pedonale è rosso, si ferma davanti a una vettura e mette in scena delle movenze per rallentare ancor più il traffico cittadino.

Il video, pubblicato dalla pagina social Welcome to Sardegnas, mette in evidenza il pericolo scampato dalla donna che, già in altre occasioni, ha tentato di fermare il traffico. Pochi giorni fa, infatti, si è posizionata al centro della carreggiata di fronte alla stazione dei treni mentre sopraggiungeva un motociclista: anche in quel caso non ci sono state conseguenze negative per chi guidava e per lei. Il rischio è che possa essere travolta, per questo motivo, tra i tanti commenti, si legge la richiesta di aiuto per evitare altre situazioni analoghe a queste.