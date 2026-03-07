Alcune donne imprenditrici del territorio racconteranno difficoltà e punti di forza della donna e la serata sarà animata da musica e balli con Elena Ciccu.

Una giornata dedicata alle donna, per ricordare l’impegno sociale e culturale che ogni giorno portano avanti.

Capoterra ha deciso di rendere omaggio alla giornata internazionale dei diritti della donna valorizzando quelle sarde, che lottano contro mille avversità: domani, in tante, indosseranno l’abito tradizionale sardo e percorreranno le vie di Capoterra. L’accoglienza dei gruppi e la partenza averrà da Casa Melis per arrivare in piazza Liori dove si esibiranno le “Le Janas di Maist’e”.

L’evento è nato da un’idea della vice presidente del gruppo folk Sa Scabitzara Carola Aramu, con il supporto e la collaborazione dell’Assessore Donatella Dessi e della consigliera Silvia Cabras.

Mimose, musica sarda e buon cibo arricchiranno la giornata.