Cagliari, senzatetto trovato morto alla fermata del bus: dietro una pensilina della linea 8 del Ctm in via Porcell, aveva 58 anni.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto questa mattina, una caduta accidentale sarebbe la causa che ha determinato il decesso.

Dispiacere per l’accaduto, sulla questione interviene anche il blogger Valerio Piga che commenta: “Le fragilità non si sconfiggono con l’indifferenza. Un’ultima nota spiacevole e desolante, la maggior parte di loro fanno parte della mia generazione, dai 45 ai 60. Non posso che fare le condoglianze ai familiari e conoscenti, il mio cuore piange per una situazione sociale, economica che da anni è devastante”.