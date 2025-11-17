Cagliari sempre più blindata, nasce la super zona rossa che, non solo è stata prorogata ma il suo perimetro è stato ulteriormente esteso. L’area, inizialmente circoscritta a piazza del Carmine, comprenderà ora anche la stazione ferroviaria e viale La Plaia. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nel capoluogo: “Qualcuno talvolta ha detto che si tratta di una iniziativa di tipo propagandistico, ma è stata molto apprezzata perché dà l’idea di una presenza rafforzata sul territorio. Una presenza mirata per fare in modo che gli spazi pubblici siano restituiti alla piena fruibilità da parte dei cittadini”, ha detto il ministro. Tra i temi toccati nella riunione di oggi, la sicurezza urbana e la lotta alla diffusione della droga. “Io ho raccolto alcune osservazioni perché ero soprattutto predisposto all’ascolto per il supporto che potremo dare dal centro anche per la creazione di task force investigative su fenomeni molto importanti che vanno anche oltre i confini di questa provincia come appunto il narcotraffico e l’assalto ai portavalori”, ha aggiunto Piantedosi. L’obiettivo, ha spiegato, è garantire che gli spazi pubblici tornino pienamente fruibili dai cittadini.