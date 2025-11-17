Il 21 novembre, a Cagliari, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Fondazione Una Nessuna Centomila organizza la marcia del filo rosso.

L’iniziativa nasce per sensibilizzare le giovani generazioni e promuovere la cultura del rispetto e della parità.

Il ritrovo sarà in via Roma, fronte Consiglio Regionale della Sardegna. La marcia sarà per le vie e piazze della città e si concluderà in Piazza Garibaldi. All’inizio, nelle soste e alla fine della marcia si terranno interventi e saluti istituzionali, momenti artistici e creativi, letture, testimonianze, riflessioni e foashmob curati dall’organizzazione, dalle studentesse e dagli studenti partecipanti.

Il filo rosso rappresenta il legame che unisce tutte le persone impegnate nel contrasto alla violenza di genere.