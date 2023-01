Cagliari, scuola e sport paralimpico: convegno al Martini

“Martini in motion. Lo sport paralimpico incontra la scuola” è il tema del convegno che si è tenuto oggi presso l’aula Magna di via Ciusa.

Il convegno rientra fra le iniziative organizzate dall’Istituto al fine di coinvolgere attivamente gli studenti nella sensibilizzazione dello sport per tutti grazie anche all’accordo di programma che, già dal 2019, l’Istituto ha stipulato con il Comitato paralimpico Italiano condividendo obiettivi e valori.

Hanno partecipato ospiti di elevata formazione, esperienza sportiva e umana in grado di favorire un clima costruttivo ed emotivo importante per gli alunni: Sandrino Porru, Presidente Nazionale della FISPES (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), atleta olimpico, stella d’oro al merito sportivo paralimpico, insieme al delegato regionale Carmelo Addaris, sono stati infatti i pionieri del movimento paralimpico della Sardegna. Il Commissario del Comitato Paralimpico Sardegna, Simone Carrucciu, Presidente Regionale della FITET (Federazione Italiana Tennis Tavolo) e delegato CONI della Provincia di Oristano profondo conoscitore del mondo sportivo olimpico e paralimpico.

Il Convegno ha previsto la partecipazione in video conferenza di atleti FISPES che hanno apportato la loro esperienza umana e sportiva dialogando con gli alunni.

Valore aggiunto degli ospiti è la presenza della Professoressa Francesca Secci, atleta paralimpica della Fin (Federazione Italiana Nuoto) che gioca un doppio ruolo all’interno della scuola come docente dell’Istituto che come atleta di altissimo livello.