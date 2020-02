Paura a Cagliari, scooter travolge un pedone in viale Trieste: 2 feriti

Incidente stradale questa sera in viale Trieste. Un ciclomotore Aprilia Scarabeo guidato da un 35enne cagliaritano, mentre percorreva viale Trieste in direzione viale Sant’Avendrace, arrivato all’altezza di piazza Sorcinelli, ha investito un pedone di anni 50. Sia il pedone che il conducente del ciclomotore sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato rispettivamente codice giallo e codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.