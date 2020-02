Cagliari, no del Comune alla “SoloWomenRun” in via Roma: “Troppi disagi al traffico”

La corsa rosa? Lontano dal centro della città. Troppi disagi al traffico e tante difficoltà per i parcheggi. Il Comune è intenzionato a dire a no agli organizzatori che da anni hanno il punto di partenza per il circuito della “SoloWomanRun” la corsa podistica cittadina riservata alle donne, in via Roma. Domani l’incontro decisivo.

“Il percorso devono concordarlo con me” dichiara Alessio Mereu, assessore alla Mobilità, “via Roma viene usata troppo spesso per le manifestazioni: ora basta. Chiederò agli organizzatori di rivedere il tracciato, quello dell’anno scorso impatta troppo su viabilità e parcheggi”.

Tra le alternative il lungomare Poetto o il parco di Molentargius.