Cagliari, scontro tra auto in via Dante: automobilista insulta l’altra guidatrice e se ne va

Sono partiti dal semaforo verde di via Petrarca e hanno deciso di prendere la stessa corsia di via Dante, quella più vicina a via Cocco Ortu. Una scelta che ha portato all’impatto tra la Fiat guidata da un uomo e la Ford con al volante una donna. Le auto si sono scontrate lateralmente, vicino ai fanali anteriori. Nessun ferito, fortunatamente, ma quello che è stato un incidente non grave si è trasformato quasi in un rodeo. L’automobilista è sceso dalla macchina e ha iniziato a insultare la donna, con frasi irripetibili e, soprattutto, arrivando a pochi centimetri da lei, continuando a insultarla e minacciarla, come confermato anche da vari testimoni. Provvidenziale l’intervento di alcuni negozianti e passanti: il guidatore è risalito in auto e se n’è andato, fuggendo senza lasciare nessun dato alla guidatrice. La tensione si è potuta tagliare a fette per molti minuti.

Una negoziante è riuscita a segnarsi la targa dell’automobile dell’uomo e, successivamente, sul posto è intervenuta la polizia Locale. La vicenda è destinata a proseguire in sede civile, con il probabile intervento degli avvocati.