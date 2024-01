Paura a Cagliari, auto fuori strada sulla 195 rac: ferite due ultraottantenni

Paura a Cagliari. Auto esce fuori strada sulla 195 rac. Ferite due ultraottantenni. L’incidente nel pomeriggio di oggi in via Santa Gilla. Forse a causa della pioggia, un’auto ha terminato la propria corsa in una cunetta fuori strada. A bordo due donne anziane che sono state soccorse dalle ambulanze del 118 giunte sul posto. Sul luogo del sinistro anche la polizia municipale per i rilievi.