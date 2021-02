Cagliari, scontro sui concorsi in Comune: “Le assunzioni le blocca il governo, non certo il Sindaco Truzzu”. Antonello Floris, capogruppo Fdi Comune Cagliari, attacca: “Le notizie, sui concorsi bloccati al Comune di Cagliari, rese dal consigliere Marcello, non corrispondono alla realtà dei fatti” “Spieghiamo ora, chi ha bloccato i concorsi”, dice Il capogruppo di Fdi al Comune di Cagliari Antonello Floris, riferendosi alle dichiarazioni del capogruppo del Pd Marcello sulle “assunzioni bloccate al Comune di Cagliari. “I concorsi (esclusi quelli nella sanita’ e nelle forze dell’ordine) sono bloccati dal Governo, da Marzo 2020, per limitare i contagi, non sono di certo bloccati dal Sindaco Truzzu, come afferma il consigliere Marcello. Ancora Floris: “La possibilità di ricorrere alle graduatorie di idonei di concorsi già svolti da altre amministrazioni è uno strumento usato negli ultimi mesi da centinaia di amministrazioni per far fronte alla necessità di personale. Stigmatizziamo con forza la solita inutile ricerca di andare ad ogni costo contro l’avversario politico”, precisa l’esponente di Fdi. “La nostra amministrazione è sempre stata vicina ai lavoratori. È per questo che non ci piacciono speculazioni politiche su questo argomento, in un momento in cui l’amministrazione sta operando in emergenza, assicurando ai cittadini tutti i servizi, grazie al grande lavoro svolto ogni giorno dagli operatori delle nostre strutture”, la conclusione di Floris.