Un’auto e uno scooter si sono scontrati in viale Bonaria a Cagliari, con il guidatore dello scooter che è stato ferito e trasportato via in ambulanza e il traffico completamente paralizzato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava svoltando a sinistra, in un tratto dove però c’è striscia continua sull’asfalto e dunque non si può girare, quando è stata coinvolta nello scontro con lo scooter, che la stava superando.

La polizia locale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, con particolare disagio per gli autobus che transitano nella zona.

Non sono ancora note le condizioni del guidatore dello scooter, che è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche.

La strada è stata riaperta dopo la conclusione dei rilievi.