Si è spenta a 76 anni Enrica Bonaccorti. La triste notizia è stata riportata dal direttore del Tg5 Clemente Mimun su X.L’amata conduttrice e autrice lottava da tempo a causa di un tumore al pancreas.

L’artista savonese vanta una lunghissima carriera di successi, da “Pronto chi gioca?” a “Non è la Rai”.

L’esordio in Rai risale al 1978 con il gioco innovativo “Il sesso forte”, e fra gli anni ‘80 e ‘90 in particolare ha segnato il panorama televisivo con la sua immagine sobria, la battuta pronta e grande professionalità.

Bonaccorti ha raccontato con grande sincerità e sorriso anche il difficile momento della malattia, circondata come sempre dall’affetto del pubblico e della sua amatissima figlia Viviana.